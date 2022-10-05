***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.600,24 % 0,01377647Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti38.389,91 % 0,2033957Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.746,87 % 0,10992013Fon Yönetim Ücreti353.246,16 % 1,87155293Hisse Senedi Komisyonu160.650,31 % 0,85115025Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.490,64 % 0,00789764Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.005,79 % 0,01062699Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.433,8 % 0,00759649Türev Araçlar Komisyonu171.174,65 % 0,90690984Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,05601453Diğer Giderler9.036,28 % 0,04787561TOPLAM GİDERLER771.347,11 % 4,0867166DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.874.494,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067685BIST