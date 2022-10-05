***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.10.2022 19:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.600,24 % 0,01377647
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
38.389,91 % 0,2033957
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.746,87 % 0,10992013
Fon Yönetim Ücreti
353.246,16 % 1,87155293
Hisse Senedi Komisyonu
160.650,31 % 0,85115025
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.490,64 % 0,00789764
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.005,79 % 0,01062699
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.433,8 % 0,00759649
Türev Araçlar Komisyonu
171.174,65 % 0,90690984
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
10.572,46 % 0,05601453
Diğer Giderler
9.036,28 % 0,04787561
TOPLAM GİDERLER
771.347,11 % 4,0867166
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
18.874.494,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067685
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,2203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,56
|Açılış
|: 1.020,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5609
|18,5860
|% 0,01
|
|Euro
|18,2063
|18,2165
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,6873
|20,7911
|% 0,10
|
|Frank
|18,6975
|18,8102
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9269
|4,9517
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.846
|6.919
|-12,00
|
|Yarım
|3.336
|3.383
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,76
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|0,04
|
|B. Petrol
|94,31
|94,31
|-0,11
|