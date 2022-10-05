***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.366,23 % 0,01216383Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,75 % 0,22622822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.024,44 % 0,45428105Fon Yönetim Ücreti108.911,94 % 0,96966534Hisse Senedi Komisyonu38.057,9 % 0,33883729Tahvil Bono Komisyonu201,46 % 0,00179364Gecelik Ters Repo Komisyonu4.586,66 % 0,04083597Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.587,69 % 0,02303873Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.521,1 % 0,01354267Türev Araçlar Komisyonu4.188,27 % 0,03728903Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları10.572,46 % 0,09412878Diğer Giderler7.701,53 % 0,0685683TOPLAM GİDERLER256.129,43 % 2,28037285DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.231.910,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067686BIST