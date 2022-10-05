***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2022 3. Dönem Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.934,23 % 0,01575403Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti25.409,84 % 0,03661049Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.086,91 % 0,13988277Fon Yönetim Ücreti184.169,74 % 0,26535167Hisse Senedi Komisyonu37.813,65 % 0,05448189Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.723,77 % 0,00680601Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.572,46 % 0,0037064Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.433,8 % 0,00206582Türev Araçlar Komisyonu49.129,42 % 0,07078564Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları7.267,62 % 0,01047118Diğer Giderler8.514,94 % 0,01226832TOPLAM GİDERLER429.056,38 % 0,61818423DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.405.908,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067687BIST