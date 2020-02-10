***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 16:48
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Mediha Esra Korkmazarslan
Altuğ Dayıoğlu
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu
Fırat Baran
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Kıdemli Müdür 0212 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818124
BIST
16:49117.596
En Yüksek
|Değişim
|: -2,83%
|| -3.419,61
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:496,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,0180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:496,5878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:49304,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,68
|Açılış
|: 304,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.018.203
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.404.004
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,81
|48.814.077
|% 11,48
|
|DESA
|5,66
|45.127.115
|% 10,12
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|LINK
|28,00
|3.581.932
|% -15,92
|
|DOKTA
|46,58
|60.182.369
|% -14,45
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,94
|9.151.979
|% -11,16
|
|BURVA
|14,50
|145.174
|% -11,04
|
|THYAO
|14,04
|1.807.475.680
|% -2,97
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|PETKM
|3,97
|549.434.150
|% -3,41
|
|ASELS
|23,94
|510.220.760
|% -2,13
|
|KRDMD
|2,83
|478.703.810
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,25
|363.173.580
|% 1,63
|
|TSPOR
|3,49
|810.630.107
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,64
|350.144.333
|% -2,38
|
|ODAS
|2,12
|363.583.490
|% -4,93
|
|KRDMD
|2,83
|478.703.810
|% -3,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7622
|7,8011
|% 0,43
|
|Frank
|6,1316
|6,1686
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5992
|1,6073
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|