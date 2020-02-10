***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 16:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu 15.01.2019 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansı Tarih
Fırat Baran 15.01.2019 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Sermaye Piyasası Türev Araçlar Lisansı Tarih
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Kıdemli Müdür +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818128
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 54,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 54,4500
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5200
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:053,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,01
|Açılış
|: 3,44
|
|Önceki Kapanış
|: 3,43
|
3,45
En Düşük
3,41
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7524
|7,7913
|% 0,31
|
|Frank
|6,1294
|6,1663
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5978
|1,6058
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|4,08
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,74
|53,74
|-0,71
|