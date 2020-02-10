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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2020 16:51
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Altuğ Dayıoğlu 21.03.2018 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818131


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 49.086.099 % 19,92  
SAYAS 3,13 10.645.286 % 14,65  
DESA 5,66 49.246.632 % 10,12  
RYGYO 11,35 227.775.848 % 9,77  
ATLAS 1,84 36.529.568 % 9,52  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7657 7,8046 % 0,48  
Frank 6,1378 6,1747 % 0,12  
Riyal 1,6003 1,6083 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 3,17  
Altın Gr. 305 305 0,85  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,01  
B. Petrol 53,86 53,86 -0,59  
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