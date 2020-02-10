***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2020 16:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu 21.03.2018 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Fırat Baran 24.05.2017 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818132
BIST
18:00118.283
En Yüksek
|Değişim
|: -2,26%
|| -2.732,64
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:006,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:006,5853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:00304,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,55
|Açılış
|: 304,30
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.116.834
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.647.931
|% 14,65
|
|RYGYO
|11,38
|232.814.497
|% 10,06
|
|DAGI
|3,14
|15.489.405
|% 4,67
|
|IZFAS
|2,23
|2.142.971
|% 3,24
|
|DOKTA
|48,76
|68.117.441
|% -10,45
|
|IZTAR
|2,98
|998.846
|% -9,97
|
|TACTR
|3,00
|564.291
|% -9,91
|
|BALAT
|1,68
|246.300
|% -9,68
|
|QNBFB
|45,00
|851.320
|% -9,09
|
|ODAS
|2,12
|446.904.832
|% -4,93
|
|IHLGM
|1,24
|430.193.525
|% 0,81
|
|PGSUS
|66,75
|263.370.596
|% -3,12
|
|DERAS
|4,29
|114.928.484
|% 2,63
|
|HLGYO
|1,52
|93.006.937
|% -5,00
|
|IHLGM
|1,24
|432.153.044
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,52
|1.007.882.271
|% 11,04
|
|EKGYO
|1,64
|412.913.110
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,82
|596.014.188
|% -3,75
|
|ODAS
|2,12
|448.391.700
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7693
|7,8082
|% 0,52
|
|Frank
|6,1366
|6,1736
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6004
|1,6084
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,17
|
|Altın Gr.
|305
|305
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|53,86
|53,86
|-0,59
|