***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.02.2020 09:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,005068 1,85 0,005068 1,85 Giriş-Çıkış komisyonu uygulanmamaktadır. 0,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821924
BIST
10:45114.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -898,87
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
113.892
10:456,1650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0125
|Açılış
|: 6,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1680
En Düşük
6,1506
10:456,7380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7380
En Düşük
6,6963
10:45325,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,97
|Açılış
|: 325,95
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|51,80
|6.594.438
|% 12,32
|
|OYAYO
|3,27
|22.613.230
|% 11,22
|
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|
|BRYAT
|79,40
|19.151.582
|% 8,92
|
|GYHOL
|21,22
|94.832
|% -7,34
|
|BURVA
|14,50
|16.239
|% -6,39
|
|HALKS
|3,40
|24.483
|% -5,56
|
|BJKAS
|2,64
|3.967.240
|% -5,04
|
|BURCE
|7,21
|978.748
|% -4,63
|
|THYAO
|12,92
|382.390.171
|% -2,42
|
|KRDMD
|2,92
|212.015.413
|% 0,34
|
|IHLGM
|1,42
|181.698.781
|% 6,77
|
|ASELS
|28,60
|159.237.633
|% -1,38
|
|BRSAN
|13,00
|77.726.827
|% -0,76
|
|IHLGM
|1,42
|181.698.781
|% 6,77
|
|KRDMD
|2,92
|212.015.413
|% 0,34
|
|IHLAS
|0,85
|25.420.141
|% 1,19
|
|ADESE
|1,57
|47.008.411
|% 0,64
|
|THYAO
|12,92
|382.390.171
|% -2,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9444
|7,9843
|% 0,32
|
|Frank
|6,3040
|6,3420
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6384
|1,6466
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|8,32
|
|Altın Gr.
|326
|326
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.149
|2.181
|-13,00
|
|Tam
|2.136
|2.190
|-7,30
|
|Yarım
|1.033
|1.059
|-3,53
|
|Çeyrek
|518
|530
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|52,18
|52,18
|-0,63
|
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