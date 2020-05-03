***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SerbestISIN Kodu TRYUNPO00155Fonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıÜnlü Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerÜnlü Menkul Değerler A.Ş. 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.unluportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün kalan kısmı, yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. 5Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00150685 0,55 0,00150685 0,55 0 bulunmuyor 0 bulunmuyor 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 29 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAltuğ Dayıoğlu 21.03.2018 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür, 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü 18 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 LisansıEmre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi (Müdür), 2018-2020 Algotecht, Algoritmik Trading Birim Yöneticisi, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAhi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 Maslak Sarıyer İstanbul 212 367 36 67 212 346 08 99 info@unluportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaSoyhan Soyak Operasyon Müdürü 212 367 36 67 Soyhan.Soyak@unluco.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842109BIST