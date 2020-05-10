***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.05.2020 14:38
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
https://www.unluportfoy.com/urunlerimiz/degisken-fonlar/ikinci-degisken-fon/
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 01.06.2018 30 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu 07.01.2013 2018- Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2017- 2018 - Ata Portföy A.Ş. - Genel Müdür Yardımcı 2012-2017 - Odeabank A.Ş. - Grup Müdürü 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843894
BIST