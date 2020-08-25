***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.08.2020 13:46
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,50 0,00411 1,50 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871039
BIST
13:401.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:407,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0175
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:408,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:40458,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,33
|Açılış
|: 458,32
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:40
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.685.351
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.738.906
|% 9,89
|
|DERAS
|8,94
|9.632.119
|% -6,88
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,90
|8.089.131
|% -6,12
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,37
|943.655.857
|% 2,62
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|SASA
|15,78
|573.881.982
|% 5,91
|
|GUSGR
|6,55
|453.637.184
|% 1,71
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|PETKM
|4,17
|805.874.017
|% 0,72
|
|EKGYO
|1,91
|329.638.238
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,08
|356.632.014
|% -2,80
|
|GSRAY
|3,09
|386.228.033
|% 5,82
|
|BJKAS
|3,27
|313.222.194
|% 2,83
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3922
|7,3951
|% 0,24
|
|Euro
|8,7418
|8,7508
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,6775
|9,7260
|% 0,67
|
|Frank
|8,1041
|8,1529
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9659
|1,9757
|% 0,19
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-0,88
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-21,43
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,36
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|