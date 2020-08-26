***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2020 12:34
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
ISIN Kodu TRYUNPO00163
Fonun Süresi SÜRESİZ
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
13:00 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca dağıtıcı kuruluş nezdindeki yatırımcı hesabına UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu alışı yapılarak nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde nemalandırmaya konu olmaz.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.unluportfoy.com Piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da spekülatif ve/veya korunma amaçlı, endeksler, paylar, döviz, faiz, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler üzerine yazılmış tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlara, emtiaya dayalı türev ürünlere ve CDS?e yatırım yapabilir. Varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve ileri valörlü altın işlemi portföye dahil edilebilir.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım stratejisi, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0016438 0,6 0,0016438 0,6 0 yoktur 0 yoktur 0
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 14.08.2020 30 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Altuğ Dayıoğlu 23.06.2020 2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü 18 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Fırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 23.06.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul 212 367 36 36 212 346 08 99 info@unluportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Soyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdür 212 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.com
Diğer Hususlar
Açıklama Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 20.07.2020 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871229
BIST