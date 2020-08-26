***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYUNPO00163Fonun Süresi SÜRESİZPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler13:00 ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 Talimat tutarı, talimatın alındığı gün tahsil edilmesi halinde talimatın gerçekleşme gününe kadar geçen süre boyunca dağıtıcı kuruluş nezdindeki yatırımcı hesabına UPP-Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu alışı yapılarak nemalandırılır. Talimat tutarı, talimatın gerçekleşeceği gün tahsil edilmesi halinde nemalandırmaya konu olmaz.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.unluportfoy.com Piyasa şartlarından kaynaklanan durumlarda ya da spekülatif ve/veya korunma amaçlı, endeksler, paylar, döviz, faiz, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler üzerine yazılmış tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap işlemleri/sözleşmeleri dahil türev araçlara, emtiaya dayalı türev ürünlere ve CDS?e yatırım yapabilir. Varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve ileri valörlü altın işlemi portföye dahil edilebilir.Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım stratejisi, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul?un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. 2Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0016438 0,6 0,0016438 0,6 0 yoktur 0 yoktur 0Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAdem Demiral 14.08.2020 30 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAltuğ Dayıoğlu 23.06.2020 2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü 18 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıFırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıEmre Huntürk 23.06.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisanslarıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaAhi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 K:1 Maslak, Sarıyer, İstanbul 212 367 36 36 212 346 08 99 info@unluportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaSoyhan Soyak Operasyon ve Finans Müdür 212 367 36 67 soyhan.soyak@unluco.comDiğer HususlarAçıklama Fon katılma payları sadece önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar olarak adlandırılan "Özel Fon" niteliği taşımaktadır. Fon katılma paylarının tahsisli olarak satılacağı kişiler Kurucu tarafından 20.07.2020 tarihli yazıyla Kurul'a bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871229BIST