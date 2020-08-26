***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerÜnlü Menkul Değerler A.Ş. 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871230BIST