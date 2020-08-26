***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2020 12:34
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un ana yatırım stratejisi, yerli ve yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler (farklı türdeki borçlanma araçları), ETF'ler ve emtiaya dayalı enstrümanlardan faydalanarak gerek yönlü gerek ise yönsüz stratejilerle makro dinamiklere dayalı biçimde mutlak bir getiri sağlamak ve nominal değer artışı yaratmaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz ve/veya Türk Lirası türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir. Ayrıca Fon, ana yatırım stratejisine paralel olarak yurtdışında işlem gören yerli ve yabancı ihraççıların paylarına ve borsa yatırım fonlarına yatırım yapabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871230
BIST
14:101.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:107,3502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0400
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:108,6856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0610
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:10453,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -5,30
|Açılış
|: 453,14
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:10
|IZMDC
|21,56
|16.049.685
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|81.464.293
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.056
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.342.014
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.277.734
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.705.366
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|FADE
|5,10
|5.442.824
|% -4,67
|
|SISE
|6,22
|964.278.175
|% 4,01
|
|SASA
|15,42
|607.619.479
|% -4,22
|
|GARAN
|6,91
|604.911.972
|% 2,07
|
|GUSGR
|6,37
|388.910.907
|% 2,25
|
|THYAO
|11,12
|387.208.879
|% -0,71
|
|SISE
|6,22
|964.278.175
|% 4,01
|
|EKGYO
|1,87
|258.275.427
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,08
|275.635.942
|% 0,97
|
|KRDMD
|2,94
|333.652.004
|% 0,34
|
|PETKM
|4,13
|366.625.046
|% 0,49
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3455
|7,3502
|% -0,54
|
|Euro
|8,6784
|8,6856
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,6295
|9,6778
|% -0,68
|
|Frank
|8,0491
|8,0976
|% -0,79
|
|Riyal
|1,9521
|1,9619
|% -0,69
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-8,99
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.003
|3.078
|-26,06
|
|Yarım
|1.451
|1.489
|-12,61
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,17
|46,17
|-0,12
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:22XU100
Endeks 1, 101 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 9, 255.00 milyon TL de
-
14:22DMSAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 200, 869 adet işlem
-
14:21EDIP
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 400, 922 adet işlem
-
14:20CEMTS
Yüzde 4.46 oranında artışla 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 909, 841 adet işlem
-
14:19EDIP
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 388, 536 adet işlem