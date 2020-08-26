***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.08.2020 12:35
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:00 TEFAS platformuna üye kuruluşlar 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871231
BIST
14:111.100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:117,3499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0403
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:118,6870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0596
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:11453,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -5,36
|Açılış
|: 453,14
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:11
|DMSAS
|5,94
|81.531.869
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.074.479
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.056
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.353.126
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.297.213
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.705.441
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,36
|180.843.813
|% -4,79
|
|SISE
|6,19
|978.525.058
|% 3,51
|
|GARAN
|6,89
|613.309.817
|% 1,77
|
|SASA
|15,39
|610.006.146
|% -4,41
|
|THYAO
|11,12
|394.548.409
|% -0,71
|
|GUSGR
|6,37
|391.808.359
|% 2,25
|
|SISE
|6,19
|978.525.058
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,06
|292.012.377
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|258.446.780
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,94
|333.780.938
|% 0,34
|
|GARAN
|6,89
|613.309.817
|% 1,77
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3468
|7,3499
|% -0,55
|
|Euro
|8,6792
|8,6870
|% -0,68
|
|Sterlin
|9,6259
|9,6741
|% -0,72
|
|Frank
|8,0495
|8,0980
|% -0,78
|
|Riyal
|1,9515
|1,9613
|% -0,72
|
|14:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,19
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,13
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.002
|3.077
|-26,81
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-12,97
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,48
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,16
|46,16
|-0,13
|
Seans Raporu
14:11
daha fazla
-
14:20CEMTS
Yüzde 4.46 oranında artışla 11.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 909, 841 adet işlem
-
14:19EDIP
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.53 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 388, 536 adet işlem
-
14:18ALCTL
Yüzde 9.39 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 826, 099 adet işlem
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, KCHOL, MGROS
-
14:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TRKCM, ISCTR