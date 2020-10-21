***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2020 13:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hatice Zeynep Dinçer Operasyon ve Finans Müdürü 212 367 36 67 zeynep.dincer@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882794
BIST
17:481.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,32
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:487,8197
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:489,2892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0106
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:48485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,29
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KARTN
|1.023,40
|1.755.131
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.650.354
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|679.577.245
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.397.128
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|EMNIS
|27,42
|190.679
|% -9,98
|
|GARAN
|7,50
|1.352.291.383
|% 0,40
|
|TURSG
|6,22
|1.254.176.381
|% 1,30
|
|SISE
|6,98
|1.020.784.389
|% 0,00
|
|KARSN
|3,28
|967.262.124
|% 4,79
|
|ODAS
|3,43
|808.685.727
|% 0,88
|
|TSKB
|1,69
|767.436.144
|% 9,74
|
|KARSN
|3,28
|967.262.124
|% 4,79
|
|SKBNK
|1,99
|509.237.762
|% -2,45
|
|ODAS
|3,43
|808.685.727
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,37
|548.281.291
|% -0,42
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8167
|7,8197
|% -0,59
|
|Euro
|9,2833
|9,2892
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2654
|10,3169
|% 1,12
|
|Frank
|8,6270
|8,6790
|% -0,08
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% -0,50
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem