***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2020 13:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hatice Zeynep Dinçer Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 zeynep.dincer@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882798
BIST
17:501.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:507,8225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:509,2893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0105
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:50485,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,23
|Açılış
|: 485,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.882.210
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|KLGYO
|14,77
|680.023.328
|% -9,99
|
|VANGD
|9,91
|20.580.156
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.201.936
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.395.274.779
|% 0,54
|
|TURSG
|6,21
|1.263.242.050
|% 1,14
|
|SISE
|6,99
|1.024.224.596
|% 0,14
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|767.864.250
|% 9,74
|
|KARSN
|3,27
|971.030.242
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,98
|514.062.875
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,38
|567.758.438
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|812.400.881
|% 0,59
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8178
|7,8225
|% -0,55
|
|Euro
|9,2784
|9,2893
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,2702
|10,3217
|% 1,17
|
|Frank
|8,6261
|8,6780
|% -0,09
|
|Riyal
|2,0795
|2,0900
|% -0,51
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|24,12
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,12
|
|B. Petrol
|42,61
|42,61
|-0,55
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem