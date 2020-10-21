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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.10.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hatice Zeynep Dinçer Operasyon ve Finans Müdürü +90 (212) 367 36 67 zeynep.dincer@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882808


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:481.213
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BIST En Aktif Hisseler17:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 1.023,40 1.756.154 % 10,00  
BEYAZ 11,00 1.476.343 % 10,00  
BASCM 8,36 619.757 % 10,00  
DAGI 14,52 31.732.458 % 10,00  
SANFM 10,79 6.102.108 % 9,99  
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17:48 Alış Satış %  
Dolar 7,8167 7,8197 % -0,59  
Euro 9,2833 9,2892 % -0,11  
Sterlin 10,2694 10,3209 % 1,16  
Frank 8,6272 8,6792 % -0,07  
Riyal 2,0795 2,0899 % -0,52  
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17:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 24,12  
Altın Gr. 485 485 3,19  
Cumhuriyet 3.213 3.261 21,00  
Tam 3.199 3.278 24,26  
Yarım 1.546 1.586 11,73  
Çeyrek 775 793 5,87  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,62  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,12  
B. Petrol 42,61 42,61 -0,55  
Seans Raporu 17:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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