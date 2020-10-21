***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.10.2020 13:33
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilenkoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882806
BIST
17:581.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
17:587,8212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0447
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8071
17:589,2894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0104
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2700
17:58484,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,36
|Açılış
|: 484,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler17:56
|KARTN
|1.023,40
|1.756.154
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.476.343
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|619.757
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|31.732.458
|% 10,00
|
|KONYA
|688,00
|277.894.594
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|3.724.767
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.624.354
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.127.324
|% -9,99
|
|FRIGO
|21,08
|720.422
|% -9,99
|
|TKURU
|314,80
|15.220.824
|% -9,98
|
|GARAN
|7,51
|1.405.075.063
|% 0,54
|
|TURSG
|6,20
|1.267.003.447
|% 0,98
|
|SISE
|6,98
|1.027.904.290
|% 0,00
|
|KARSN
|3,26
|976.462.805
|% 4,15
|
|ODAS
|3,42
|818.106.431
|% 0,59
|
|TSKB
|1,69
|768.021.028
|% 9,74
|
|KARSN
|3,26
|976.462.805
|% 4,15
|
|SKBNK
|1,98
|515.721.881
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,37
|568.326.603
|% -0,42
|
|ODAS
|3,42
|818.106.431
|% 0,59
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8173
|7,8199
|% -0,58
|
|Euro
|9,2840
|9,2919
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,2622
|10,3137
|% 1,09
|
|Frank
|8,6192
|8,6711
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0788
|2,0892
|% -0,55
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|19,00
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,09
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-1,14
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem