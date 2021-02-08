***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği'nin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon' niteliğindedir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0049 1,79 0,0049 1,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908167BIST