***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği'nin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon' niteliğindedir. Fon, risk değer aralığı 1-2 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0049 1,79 0,0049 1,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908167
BIST
15:331.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,86
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:337,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:338,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0397
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:33415,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,88
|Açılış
|: 415,83
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:33
|YKGYO
|5,94
|10.966.906
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.956.683
|% 9,96
|
|HATEK
|26,28
|34.114.313
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.315.357
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.315.357
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.669.616.072
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,50
|1.194.809.694
|% 8,43
|
|ODAS
|4,25
|962.943.294
|% 2,91
|
|GARAN
|9,76
|930.202.308
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.315.357
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,50
|1.194.809.694
|% 8,43
|
|EKGYO
|2,49
|612.055.755
|% 1,63
|
|ODAS
|4,25
|962.943.294
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,22
|363.032.357
|% 1,37
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1035
|7,1052
|% 0,69
|
|Euro
|8,5426
|8,5499
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,7023
|9,7509
|% 0,38
|
|Frank
|7,8568
|7,9041
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8893
|1,8988
|% 0,74
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,30
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,87
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,02
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
15:33
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-
15:44XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 21, 804.00 milyon TL de
-
15:42YGYO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 627, 605 adet işlem
-
15:41SANFM
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 708 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 148, 311 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.24 ) 1, 337