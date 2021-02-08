***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,0035 1,28 0,0035 1,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908168BIST