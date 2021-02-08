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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.02.2021 14:04



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0035 1,28 0,0035 1,28




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908168


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JANTS 552,30 52.830.882 % 10,00  
YKGYO 5,94 10.965.783 % 10,00  
ALCAR 507,80 39.477.422 % 9,98  
DIRIT 9,92 5.011.549 % 9,98  
ALMAD 3,31 10.599.285 % 9,97  
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Sterlin 9,7152 9,7640 % 0,52  
Frank 7,8690 7,9164 % 0,68  
Riyal 1,8922 1,9017 % 0,89  
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Altın Ons 1.820 1.820 8,60  
Altın Gr. 417 417 5,78  
Cumhuriyet 2.763 2.805 56,00  
Tam 2.752 2.822 59,30  
Yarım 1.330 1.365 28,68  
Çeyrek 667 683 14,35  
Gümüş.Ons 27,12 27,14 0,28  
Gümüş Gr. 6,22 6,22 0,13  
B. Petrol 60,03 60,03 0,47  
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