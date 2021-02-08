***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi fon faiz döngülerini yakalayarak ve durasyon ve kredi riskini yöneterek, riske göre düzeltilmiş getiriyi maksimize etmeyi hedefine dayanmaktadır. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesinde belirtilen Fon, risk değer aralığı 4-5 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Kurul'un düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0035 1,28 0,0035 1,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908168
BIST
15:231.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,05
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:237,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:238,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:23416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,41
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:23
|JANTS
|552,30
|52.830.882
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.477.422
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,60
|1.610.491.014
|% 3,30
|
|ISFIN
|4,54
|1.146.045.101
|% 9,40
|
|ODAS
|4,27
|917.600.887
|% 3,39
|
|GARAN
|9,78
|894.997.943
|% 0,20
|
|DOHOL
|3,62
|3.054.143.627
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.146.045.101
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,50
|566.001.529
|% 2,04
|
|ODAS
|4,27
|917.600.887
|% 3,39
|
|ALBRK
|2,21
|361.916.930
|% 0,91
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1043
|7,1084
|% 0,74
|
|Euro
|8,5440
|8,5516
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7152
|9,7640
|% 0,52
|
|Frank
|7,8690
|7,9164
|% 0,68
|
|Riyal
|1,8922
|1,9017
|% 0,89
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,60
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,78
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|59,30
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|28,68
|
|Çeyrek
|667
|683
|14,35
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,03
|60,03
|0,47
|