***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
08.02.2021 14:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un temel amacı Türkiye ekonomisinin sunduğu uzun vadeli yüksek büyüme potansiyelinden istifade etmektir. Fon, bu potansiyeli değerlendirecek yatırımlar yaparken varlık dağılımı ve menkul kıymet seçimi yoluyla, ortaklık payı piyasasına göre daha düşük volatilite hedeflemektedir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Tebliği'nin 6. Maddesinde belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmeyen ‘Değişken Fon' niteliğindedir. Fon, risk değer aralığı 3-4 olacak şekilde yönetilir. Risk değeri Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre hesaplanmaktadır. Fon portföy dağılımı, devamlı olarak, söz konusu risk değer aralığına uygun olarak belirlenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908169
BIST
15:241.524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
15:247,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:248,5516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0414
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:24416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,41
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:22
|JANTS
|552,30
|52.820.389
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.372.307
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,50
|1.606.682.693
|% 3,22
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|GARAN
|9,77
|893.067.398
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.037.202.302
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,54
|1.141.763.403
|% 9,40
|
|EKGYO
|2,49
|565.749.172
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|917.324.160
|% 3,15
|
|ALBRK
|2,22
|361.901.503
|% 1,37
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1051
|7,1097
|% 0,76
|
|Euro
|8,5456
|8,5551
|% 0,53
|
|Sterlin
|9,7104
|9,7591
|% 0,47
|
|Frank
|7,8651
|7,9125
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8914
|1,9009
|% 0,85
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|9,25
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.805
|56,00
|
|Tam
|2.748
|2.818
|54,85
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,53
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,12
|60,12
|0,56
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:30ORGE
Yüzde -3.86 oranında düşüşle 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 980, 997 adet işlem
-
15:29FONET
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 471, 387 adet işlem
-
15:28GLYHO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 885, 479 adet işlem
-
15:27IHLAS
Yüzde -12.00 oranında düşüşle 1.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 544, 001 adet işlem
-
15:25SAMAT
Yüzde -8.97 oranında düşüşle 7.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 252, 345 adet işlem