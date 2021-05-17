***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.05.2021 17:09
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 06.05.2021
ISIN Kodu TRYUNPO00197
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi tasfiye dönemi dâhil 10 (on) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı ("İlk Kapanış") tarihi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ'de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00274 1
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın ÇELİKDELEN 24.10.2014 20 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisans
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Utku ÖZAY 23.02.2021 2012-Devam Ünlü Alternative Asset Management Yönetici Direktör
Altuğ DAYIOĞLU 23.02.2021 2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.,Genel Müdür 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre DİLBER 23.02.2021 2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı
Cevdet Uygar AKSOY 23.02.2021 2020-Devm Ümlü Yatırım Holding A.Ş. Yönetici Direktör 2017-2020 Ünlü Portföy Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetici Direktör 2012-2017 Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi SPL Düzey 3,Türev Araçlar Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 Maslak, Sarıyer / İstanbul 0212 367 36 00 0212 346 08 99 info@unluportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Hatice Zeynep Dinçer Müdür 0212 367 36 67 zeynep.dincer@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936570
BIST