***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2021 11:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Emre Dilber 25.01.2021
Altuğ Dayıoğlu 25.01.2021
Gülşen Sesli Öztürk 25.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937412
BIST
13:111.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:118,3919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:1110,2580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:11507,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 507,48
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TRILC
|42,90
|112.393.688
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|17.873.233
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.207.085
|% 9,96
|
|SANFM
|16,71
|6.580.149
|% 9,93
|
|SONME
|42,00
|12.655.632
|% 8,70
|
|KUTPO
|61,10
|171.394.866
|% -9,95
|
|DERHL
|8,16
|11.762.932
|% -9,53
|
|FRIGO
|22,50
|15.229.844
|% -7,79
|
|SAYAS
|29,02
|18.175.715
|% -5,90
|
|JANTS
|83,00
|34.502.808
|% -5,68
|
|GARAN
|8,07
|641.301.160
|% -1,10
|
|KOZAL
|128,50
|468.250.510
|% 0,08
|
|ASELS
|15,57
|444.021.496
|% 2,77
|
|PETKM
|6,38
|373.375.565
|% -1,24
|
|KRDMD
|7,99
|343.032.694
|% -0,50
|
|TSKB
|1,38
|136.123.442
|% 0,73
|
|GARAN
|8,07
|641.301.160
|% -1,10
|
|YKBNK
|2,15
|163.857.039
|% -0,46
|
|KARSN
|4,73
|292.791.614
|% -2,27
|
|PETKM
|6,38
|373.375.565
|% -1,24
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3897
|8,3919
|% -0,28
|
|Euro
|10,2521
|10,2580
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8171
|11,8763
|% -0,47
|
|Frank
|9,3138
|9,3699
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2306
|2,2418
|% -0,30
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,30
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|15,00
|
|Tam
|3.338
|3.423
|14,32
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|6,93
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,46
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,54
|67,54
|1,19
|