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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2021 11:54



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Emre Dilber 25.01.2021
Altuğ Dayıoğlu 25.01.2021
Gülşen Sesli Öztürk 25.01.2021




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937413


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 42,90 112.388.240 % 10,00  
SANFM 16,72 6.575.636 % 10,00  
MERKO 6,83 17.869.784 % 9,98  
SEYKM 24,94 27.038.465 % 9,96  
SONME 42,28 12.599.737 % 9,42  
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Riyal 2,2327 2,2439 % -0,20  
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13:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 0,34  
Altın Gr. 508 508 -1,38  
Cumhuriyet 3.352 3.402 11,00  
Tam 3.337 3.421 12,28  
Yarım 1.613 1.655 5,94  
Çeyrek 809 827 2,97  
Gümüş.Ons 27,67 27,70 0,12  
Gümüş Gr. 7,46 7,47 0,01  
B. Petrol 67,56 67,56 1,21  
Seans Raporu 13:11
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