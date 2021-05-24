***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2021 11:54
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Emre Dilber 25.01.2021
Altuğ Dayıoğlu 25.01.2021
Gülşen Sesli Öztürk 25.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937413
BIST
13:111.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:118,3919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:1110,2580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 10,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:11507,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,59
|Açılış
|: 507,48
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:11
|TRILC
|42,90
|112.388.240
|% 10,00
|
|SANFM
|16,72
|6.575.636
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|17.869.784
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.038.465
|% 9,96
|
|SONME
|42,28
|12.599.737
|% 9,42
|
|KUTPO
|61,10
|171.288.674
|% -9,95
|
|DERHL
|8,20
|10.170.328
|% -9,09
|
|FRIGO
|22,60
|14.510.629
|% -7,38
|
|SAYAS
|28,96
|17.857.984
|% -6,10
|
|JANTS
|83,20
|34.363.439
|% -5,45
|
|GARAN
|8,06
|634.854.194
|% -1,23
|
|KOZAL
|128,60
|467.066.210
|% 0,16
|
|ASELS
|15,56
|425.958.625
|% 2,71
|
|PETKM
|6,39
|371.902.175
|% -1,08
|
|KRDMD
|8,01
|340.372.750
|% -0,25
|
|TSKB
|1,38
|135.927.789
|% 0,73
|
|GARAN
|8,06
|634.854.194
|% -1,23
|
|YKBNK
|2,15
|163.545.009
|% -0,46
|
|KARSN
|4,72
|291.991.989
|% -2,48
|
|PETKM
|6,39
|371.902.175
|% -1,08
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3897
|8,3919
|% -0,28
|
|Euro
|10,2521
|10,2580
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8306
|11,8900
|% -0,35
|
|Frank
|9,3204
|9,3766
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2327
|2,2439
|% -0,20
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.402
|11,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,28
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|5,94
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|1,21
|