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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2021 15:29



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Yatırımcılar, Fon'un kuruluşundan başlayarak İlk Kapanış'tan itibaren 18 (on sekiz) aylık süre boyunca ("Taahhüt Toplama Dönemi") kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon'a katılabilirler. Yatırımcılar tarafından verilmiş olan kaynak taahhütlerine istinaden Yönetici'nin yatırımcı sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme çağrısını müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden 5 (beş) iş günü içinde Yönetici tarafından yerine getirilir. Fon katılma payları temerrüt durumu, denkleştirme durumu ve tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon'a iade edilebilir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937467


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MERKO 6,83 18.447.363 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.108.861 % 9,97  
SEYKM 24,94 27.616.176 % 9,96  
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Riyal 2,2330 2,2442 % -0,19  
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Altın Gr. 507 507 -1,66  
Cumhuriyet 3.354 3.405 14,00  
Tam 3.338 3.422 13,75  
Yarım 1.613 1.655 6,65  
Çeyrek 809 828 3,33  
Gümüş.Ons 27,73 27,75 0,18  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,02  
B. Petrol 67,38 67,38 1,03  
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