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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.10.2021 17:09



***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Fon
ISIN Kodu TRYUNPO00221

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon'un yatırım stratejisi, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde ortaya çıkacak fiyat uyumsuzlukları ile BIST repo-ters repo piyasasında işlem olan vadeler arasında oluşan faiz oranları uyumsuzluklarından istifade etmek üzere arbitraj olanaklarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ve sermaye piyasası ürünleri ile hedge etmeyi amaçlamakta olup, TL ve döviz cinsinden varlıklara, sermaye piyasası araçlarına, yabancı yatırım araçlarına, yapılandırılmış yatırım araçlarına ve Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçları ve menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyü, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için asgari ve azami bir sınırlama getirilmemiştir. Fon portföyüne TL cinsi varlıklar ve işlemler olarak repo, ters repo, Takasbank Para Piyasası, devlet iç borçlanma araçları, Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen özel sektör menkul kıymetleri (Paylar ve borçlanma araçları), kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler ve/veya varlık teminatlı menkul kıymetler, gelir ortaklığı senetleri, yapılandırılmış yatırım araçları, yapılandırılmış kredi enstrümanları (CLN) ile yurtiçinde ve/veya yurt dışında kurulmuş olan Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile yatırım ortaklığı paylarına ve kıymetli maden ile emtiaya dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Döviz cinsi varlıklar olarak ise kamu ve/veya Türkiye'de mukim şirketler tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçları, yurt dışı borsalarda işlem gören hisse senetleri ile yurt içi veya yurt dışında kurulmuş olup yurt içi veya yurt dışı piyasalarda döviz cinsinden işlem gören emtia bazlı yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve yabancı sabit getirili menkul kıymetler, fon portföyüne dahil edilebilir. Fon, yurtdışında kurulu şirketlerin payları ile Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına (ADR-GDR), yurtdışında kurulu şirketlerin ve yabancı ülkeler tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve yurtdışında kurulmuş yatırım fonlarına (yabancı fonlar) yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne, fon toplam değerinin %80'ini aşmamak koşulu ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Piyasa koşullarına bağlı olarak fon varlıkları, TL ve/veya yabancı para birimi cinsinden mevduatta değerlendirilebilecektir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, saklı türev araç, endeksler, paylar, döviz, faiz, emtia, altın ve diğer kıymetli madenler üzerine yazılmış tezgahüstü veya organize piyasalarda düzenlenmiş swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ile yapılandırılmış yatırım araçlarına ve CDS'lere yatırım yapabilir. Fon, fon hesabına olmak üzere kredi alabilir, ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi, açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5 maddesinde belirtilmiştir. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir. 2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972013


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