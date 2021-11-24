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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.11.2021 17:57
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fax e-Posta
Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul +90 (212)367 36 36 +90 (212) 346 08 99 info@unluportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979480


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:521.808
Değişim :  1,32% |  23,53
Açılış :  1.799  
Önceki Kapanış :  1.785  
En Yüksek
1.835 En Düşük
1.799
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 14,74 20.420.960 % 10,00  
RAYSG 11,33 2.664.634 % 10,00  
PRKAB 65,45 46.617.744 % 10,00  
MIATK 21,02 12.126.060 % 9,99  
SAYAS 24,22 47.111.578 % 9,99  
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17:52 Alış Satış %  
Dolar 12,2164 12,2398 % -4,43  
Euro 13,6869 13,7171 % -4,99  
Sterlin 16,1076 16,1884 % -5,86  
Frank 12,8811 12,9587 % -5,89  
Riyal 3,2183 3,2344 % -5,58  
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17:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 -8,98  
Altın Gr. 691 691 -47,43  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,48 23,50 -0,18  
Gümüş Gr. 9,10 9,11 -0,66  
B. Petrol 82,11 82,11 -0,20  
Seans Raporu 17:52
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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