***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.11.2021 17:57
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Ahi Evran Caddesi Polaris Plaza No 21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul +90 (212)367 36 36 +90 (212) 346 08 99 info@unluportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979480
BIST
17:521.808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 23,53
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
17:5212,2398
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -0,5675
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
17:5213,7171
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -0,7202
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
17:52693,25
En Yüksek
|Değişim
|: -6,13%
|| -45,30
|Açılış
|: 693,25
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
665,76
BIST En Aktif Hisseler17:52
|RALYH
|14,74
|20.420.960
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,33
|2.664.634
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|46.617.744
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|12.126.060
|% 9,99
|
|SAYAS
|24,22
|47.111.578
|% 9,99
|
|TETMT
|228,10
|17.775.155
|% -9,98
|
|DITAS
|27,44
|128.239.311
|% -9,97
|
|KZBGY
|33,76
|59.718.572
|% -9,97
|
|ADESE
|0,88
|248.990.964
|% -9,28
|
|TSPOR
|8,18
|770.424.999
|% -7,67
|
|GARAN
|11,81
|4.777.022.903
|% 2,07
|
|THYAO
|19,06
|3.248.982.060
|% 1,82
|
|YKBNK
|3,48
|2.582.444.669
|% 1,16
|
|AKBNK
|6,99
|2.478.533.263
|% 1,30
|
|KRDMD
|8,76
|2.431.642.481
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.582.444.669
|% 1,16
|
|GARAN
|11,81
|4.777.022.903
|% 2,07
|
|AKBNK
|6,99
|2.478.533.263
|% 1,30
|
|PETKM
|7,96
|2.252.520.895
|% 0,38
|
|KRDMD
|8,76
|2.431.642.481
|% 0,57
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2164
|12,2398
|% -4,43
|
|Euro
|13,6869
|13,7171
|% -4,99
|
|Sterlin
|16,1076
|16,1884
|% -5,86
|
|Frank
|12,8811
|12,9587
|% -5,89
|
|Riyal
|3,2183
|3,2344
|% -5,58
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-8,98
|
|Altın Gr.
|691
|691
|-47,43
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,10
|9,11
|-0,66
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,20
|