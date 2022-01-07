***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
07.01.2022 17:58
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYUNPO00247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990108
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0160
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0475
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05796,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,42
|Açılış
|: 796,02
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|BERDN
|0,20
|1.843
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|BERDN
|0,20
|1.843
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|YKFIN
|4,98
|25.463
|% 0,00
|
|ACIBD
|24,75
|15.290
|% 0,00
|
|GOLDS
|0,21
|63.008
|% 0,00
|
|AKALT
|3,35
|650.709
|% 0,00
|
|TSKYO
|0,84
|60.859
|% 0,00
|
|TUMTK
|0,23
|3.687
|% 0,00
|
|EGYO
|0,28
|2.680
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8099
|13,8121
|% -0,22
|
|Euro
|15,6664
|15,6876
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,6933
|18,7870
|% 0,42
|
|Frank
|14,9494
|15,0395
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6707
|3,6891
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,12
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem