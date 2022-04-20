***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.04.2022 15:52
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYUNPO00288
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022308
BIST
16:382.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,72
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:3814,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6764
En Düşük
14,6396
16:3815,9105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:38918,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,50
|Açılış
|: 918,01
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:38
|DAGI
|3,54
|50.015.234
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.504.746
|% 9,90
|
|ALCAR
|329,50
|103.960.353
|% 8,71
|
|MANAS
|26,76
|68.374.996
|% 7,47
|
|NTHOL
|11,86
|105.395.281
|% 7,14
|
|EDATA
|16,20
|49.374.728
|% -10,00
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|BOSSA
|43,48
|30.426.746
|% -4,44
|
|THYAO
|38,98
|3.492.634.288
|% 0,57
|
|SISE
|18,35
|2.405.311.747
|% 2,11
|
|GARAN
|14,25
|2.165.092.559
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|KRDMD
|16,29
|1.362.778.191
|% -0,67
|
|ODAS
|2,62
|965.465.251
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.576.894.538
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,92
|754.740.819
|% 0,69
|
|TSKB
|2,03
|401.801.215
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|362.429.635
|% 2,29
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6721
|14,6742
|% 0,16
|
|Euro
|15,9035
|15,9105
|% 0,60
|
|Sterlin
|19,1094
|19,2052
|% 0,65
|
|Frank
|15,4072
|15,5000
|% 0,56
|
|Riyal
|3,9013
|3,9208
|% 0,16
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|0,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.068
|6.220
|-48,88
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,64
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53ISFIN
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.99 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 342, 682 adet işlem
-
16:52YKSLN
Yüzde 4.65 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 029, 683 adet işlem
-
16:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 07 artarak (% 0.43 ) 2, 830
-
16:51XU100
Endeks 2, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 35, 883.00 milyon TL de
-
16:51SMART
Yüzde 4.98 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 724, 056 adet işlem