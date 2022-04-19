***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon katılma payı satışı, fon birim pay değerinin tam olarak nakden ödenmesi veya bu değere karşılık gelen iştirak paylarının fona devredilmesi ile, katılma payının fona iadesi, yatırımcıların katılma paylarının ihraç belgesinde belirlenen esaslara göre fona iade edilmek suretiyle nakde çevrilmesi veya katılma paylarına karşılık gelen iştirak paylarının yatırımcılara devredilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. Fon katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilir. Kurucu tarafından katılma paylarının Kanun?un 13?üncü maddesi çerçevesinde MKK nezdinde üye ve hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Katılma payı satın alınmasında, kaynak taahhüdü ödeme çağrılarına istinaden Kurucu?nun ilan edeceği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım talimatı verilir. Kurucu?nun kendi adına yapacağı işlemler de dâhil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın ÇELİKDELEN 24.10.2014 21 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kredi Derecelendirme LisansFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarUtku ÖZAY 14.03.2022 2012-Devam Ünlü Alternative Asset Management Yönetici DirektörAltuğ DAYIOĞLU 14.03.2022 2018-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.,Genel Müdür 2017-2018 Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012-2017 Odeabank A.Ş. Grup Müdürü SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar LisanslarıEmre DİLBER 14.03.2022 2015-Devam Ünlü Alternative Asset Management Gayrimenkul Değerleme Lisansı ve Konut Değerleme LisansıAnıl Gökçen KÖRPINAR 14.03.2022 2013 - Devam İdacapital Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yönetici Ortak) 2019 - Devam WorqCompany (Yönetim Kurulu Üyesi) 2018 - Devam MentalUP (Yönetim Kurulu Üyesi) 2011 - 2013 Turkreal Investments (Yönetici Ortak) 2008 - 2011 RHEA GSYO (Yönetici Ortak) 2007 - 2008 Base MK Investments (Direktör) 2006 - 2007 Capital Partners (Yatırım Koordinatörü) 2005 - 2006 TSKB GYO (Uzman)Cem BAYTOK 14.03.2022 2013 - Devam İdacapital Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yönetici Ortak) 2019 - Devam WorqCompany Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) 2019 - Devam Ayasis Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) 2017 - Devam Reengen Enerji Teknolojileri A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi) 2011 - 2013 Egeli & Co PYŞ. AŞ.(Yönetici) 2011 - 2010 Centeurea Capital (Yönetici Direktör) 2008 - 2010 RHEA GSYO A.Ş. (Yönetici Ortak) 2003 - 2007 BBF Partners A.G. (Kıdemli Uzman)Gülenay ÖZBEK 14.03.2022 2020-Halen İdacapital Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yatırım Müdürü) 2016-2020 Ata Holding A.Ş. (Yatırım Danışmanı) 2016-2011 Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yatırım Müdürü) 2006-2011 Reform Kurumsal Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kurumsal Finans Danışmanı) 2004-2005 HidelbergCement AG (Strateji Geliştirme Uzmanı) 2003-2004 Arel Asset Management & Group LLC (Finansal Analist) 2002-2003 Swiss Consulting Group LLC (Danışman)Özge Gizem YERLİKAYA 14.03.2022 2020-Halen İdacapital Finansal Danışmanlık A.Ş. (Baş Hukuk Müşaviri) 2020-Halen WorqCompany Finansal Danışmanlık A.Ş. (Baş Hukuk Müşaviri) 2017-2020 Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Hukuk Bürosu (Avukat)Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarEmre Huntürk 14.03.2022 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022035BIST