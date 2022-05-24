***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2022 18:00
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 23.06.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü 212 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032141
BIST
18:002.377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,87
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0016,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1505
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0017,2597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,2237
|Açılış
|: 17,2100
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|Önceki Kapanış
|: 16,8200
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17,3542
En Düşük
16,8668
18:00963,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,16
|Açılış
|: 963,95
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:58
|JANTS
|79,20
|189.934.753
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.689.766
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.160.135
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.547
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|67.247.183
|% 9,83
|
|NUGYO
|6,13
|264.058.499
|% -8,23
|
|SELVA
|9,39
|33.114.050
|% -7,94
|
|MNDRS
|3,06
|25.189.308
|% -6,71
|
|POLTK
|635,50
|21.587.380
|% -5,38
|
|SEYKM
|7,69
|65.978.036
|% -5,06
|
|THYAO
|42,16
|3.007.338.868
|% -1,86
|
|GARAN
|15,03
|2.659.315.726
|% -0,92
|
|SISE
|19,77
|2.215.339.173
|% 2,17
|
|KARSN
|5,85
|1.680.663.618
|% 1,74
|
|HEKTS
|29,78
|1.306.120.517
|% 5,45
|
|KARSN
|5,85
|1.680.663.618
|% 1,74
|
|EKGYO
|2,55
|503.976.582
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,27
|223.267.140
|% 0,00
|
|GARAN
|15,03
|2.659.315.726
|% -0,92
|
|YKBNK
|4,37
|718.672.958
|% -0,68
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0663
|16,0806
|% 0,97
|
|Euro
|17,2384
|17,2611
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,0652
|20,1659
|% 0,43
|
|Frank
|16,6834
|16,7839
|% 1,59
|
|Riyal
|4,2732
|4,2947
|% 1,00
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,81
|
|Altın Gr.
|962
|963
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,32
|