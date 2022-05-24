***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıEmre Huntürk 23.06.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni 2015-2018 Tacirler PortFöy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisanslarıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEkrem Gürçay Operasyon Müdürü 212 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032141BIST