***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2022 18:01
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032144
BIST
17:542.376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -4,56
|Açılış
|: 2.392
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|Önceki Kapanış
|: 2.381
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2.399
En Düşük
2.373
17:5416,0738
En Yüksek
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|: 0,93%
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|Açılış
|: 16,0700
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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16,1619
En Düşük
15,9172
17:5417,2552
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En Düşük
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17:54961,79
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 948,79
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966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler17:52
|JANTS
|79,20
|189.676.799
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.683.653
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.107.482
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.796.595
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|67.247.183
|% 9,83
|
|NUGYO
|6,09
|260.855.547
|% -8,83
|
|SELVA
|9,30
|32.174.707
|% -8,82
|
|MNDRS
|3,08
|24.378.725
|% -6,10
|
|ULUSE
|156,00
|11.568.920
|% -5,80
|
|POLTK
|635,00
|21.337.262
|% -5,45
|
|THYAO
|42,34
|2.930.174.590
|% -1,44
|
|GARAN
|15,07
|2.520.240.862
|% -0,66
|
|SISE
|19,86
|2.164.008.323
|% 2,64
|
|KARSN
|5,80
|1.628.150.452
|% 0,87
|
|HEKTS
|29,78
|1.294.630.923
|% 5,45
|
|KARSN
|5,80
|1.628.150.452
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,55
|499.270.051
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,27
|221.910.627
|% 0,00
|
|GARAN
|15,07
|2.520.240.862
|% -0,66
|
|YKBNK
|4,36
|675.610.756
|% -0,91
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0588
|16,0949
|% 1,06
|
|Euro
|17,2309
|17,2624
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,0089
|20,1092
|% 0,15
|
|Frank
|16,6482
|16,7485
|% 1,38
|
|Riyal
|4,2627
|4,2841
|% 0,75
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.865
|1.866
|11,81
|
|Altın Gr.
|962
|963
|13,74
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|0,23
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,32
|