***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2022 18:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi (Müdür), 2018-2020 Algotecht, Algoritmik Trading Birim Yöneticisi, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansı
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü 212 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032167
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1546
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2221
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 15,49
|Açılış
|: 964,28
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|79,20
|190.021.477
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.807.328
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.174.689
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|67.349.859
|% 9,83
|
|NUGYO
|6,13
|272.176.108
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.743.605
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|25.983.228
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.006.719
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.133.098.187
|% -1,86
|
|GARAN
|15,00
|2.701.603.418
|% -1,12
|
|SISE
|19,82
|2.277.567.649
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.711.836.742
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,78
|1.335.458.130
|% 5,45
|
|KARSN
|5,86
|1.711.836.742
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|505.942.924
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,26
|229.571.507
|% -0,79
|
|GARAN
|15,00
|2.701.603.418
|% -1,12
|
|YKBNK
|4,37
|731.242.395
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0537
|16,0802
|% 0,97
|
|Euro
|17,2311
|17,2581
|% 1,30
|
|Sterlin
|20,0694
|20,1701
|% 0,45
|
|Frank
|16,6754
|16,7758
|% 1,54
|
|Riyal
|4,2732
|4,2946
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,14
|
|Altın Gr.
|964
|964
|15,49
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,26
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,52
|