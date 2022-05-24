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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.05.2022 18:18
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi (Müdür), 2018-2020 Algotecht, Algoritmik Trading Birim Yöneticisi, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansı

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü 212 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032167


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JANTS 79,20 190.021.477 % 10,00  
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ORCAY 20,02 126.174.689 % 9,94  
KGYO 4,76 1.797.552 % 9,93  
POLHO 4,47 67.349.859 % 9,83  
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Riyal 4,2732 4,2946 % 1,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.868 1.868 14,14  
Altın Gr. 964 964 15,49  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 22,07 22,10 0,28  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 0,26  
B. Petrol 111 111 0,52  
Seans Raporu 18:05
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