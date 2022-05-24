***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.05.2022 18:32
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 14.03.2019 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Kurumsal Pazarama ve Satış Müdürü +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032194
BIST
11:442.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,50
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:4416,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2797
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3555
En Düşük
16,0430
11:4417,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1591
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:44976,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,82
|Açılış
|: 976,06
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DAGHL
|27,06
|4.631.436
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|525.261.447
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|35.665.152
|% 9,97
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|18.222.865
|% 9,87
|
|DOGUB
|4,48
|15.712.060
|% -5,68
|
|SELVA
|8,87
|8.904.170
|% -5,64
|
|SEYKM
|7,38
|18.009.140
|% -4,03
|
|NUGYO
|5,89
|14.885.326
|% -3,92
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|SISE
|20,36
|1.059.832.441
|% 2,72
|
|GARAN
|14,65
|756.194.940
|% -1,07
|
|THYAO
|42,08
|737.302.521
|% -0,19
|
|ASELS
|23,54
|567.148.773
|% 2,08
|
|ARCLK
|74,40
|525.261.447
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,57
|189.512.993
|% 0,39
|
|SISE
|20,36
|1.059.832.441
|% 2,72
|
|GARAN
|14,65
|756.194.940
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,66
|167.248.138
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,37
|179.684.217
|% -0,23
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3375
|16,3508
|% 1,71
|
|Euro
|17,4443
|17,4630
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,4174
|20,5198
|% 1,48
|
|Frank
|16,9103
|17,0122
|% 1,31
|
|Riyal
|4,3448
|4,3666
|% 1,53
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,05
|
|Altın Gr.
|976
|976
|9,47
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,06
|