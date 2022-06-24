***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıEmre Huntürk 23.06.2020 2020-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 2018-2020 Algotecht Bölüm Yönetmeni 2015-2018 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar LisanslarıCüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisanslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039171BIST