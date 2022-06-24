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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.06.2022 17:50
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Emre Huntürk 19.03.2020 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039177


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BRSAN 34,36 93.602.185 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.878.309 % 9,96  
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Riyal 4,6150 4,6381 % 0,20  
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Altın Ons 1.828 1.828 5,28  
Altın Gr. 1.020 1.020 4,43  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.772 6.878 16,00  
Yarım 3.324 3.364 8,00  
Çeyrek 1.665 1.682 4,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,21  
Gümüş Gr. 11,78 11,80 0,11  
B. Petrol 114 114 3,62  
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