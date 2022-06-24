***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.06.2022 17:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 10.11.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Emre Huntürk 10.11.2021 2020-Devam-Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür ,2020-2018 Algotech, Bölüm Yönetmeni, 2018-2015 Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 10 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039178
BIST
17:592.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 13,06
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:5917,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0154
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:5918,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0555
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
17:591.020,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,43
|Açılış
|: 1.020,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BASCM
|3,52
|697.859
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.225.816
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.602.185
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.878.309
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.174.325
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|3.336.661
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|830.190
|% -7,18
|
|BAYRK
|6,73
|18.995.804
|% -4,54
|
|SERVE
|26,50
|547.178
|% -4,19
|
|VKING
|6,10
|3.029.920
|% -3,48
|
|THYAO
|50,45
|5.754.762.680
|% -0,20
|
|ASELS
|24,60
|2.396.773.052
|% 5,58
|
|EREGL
|27,92
|2.004.601.871
|% 1,23
|
|SISE
|21,82
|1.787.717.337
|% 1,21
|
|KRDMD
|12,66
|1.285.637.540
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.086.205.645
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|919.727.471
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|297.559.994
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,59
|330.809.325
|% 0,00
|
|THYAO
|50,45
|5.754.762.680
|% -0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3586
|17,3679
|% 0,09
|
|Euro
|18,3180
|18,3334
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2822
|21,3889
|% 0,44
|
|Frank
|18,1150
|18,2241
|% 0,90
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,60
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,34
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.771
|6.879
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.364
|8,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.682
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,15
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,09
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,29
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında