***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFırat Baran 11.10.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler LisanslarıCüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisanslarıİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEkrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.comCeylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046345BIST