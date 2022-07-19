***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 14:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 24.05.2017 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046346
BIST
14:012.489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 38,11
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:0117,5752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1428
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5818
En Düşük
17,4264
14:0118,0599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 0,3459
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0599
En Düşük
17,6727
14:01970,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,46
|Açılış
|: 970,01
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:01
|POLTK
|678,80
|8.984.730
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.614.763
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.894.131
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.739.251
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,33
|27.187.696
|% -5,38
|
|PENTA
|409,00
|29.494.767
|% -3,99
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|CANTE
|55,15
|25.992.982
|% -3,25
|
|DERHL
|8,60
|30.255.678
|% -2,93
|
|THYAO
|50,55
|2.592.237.004
|% 1,14
|
|SISE
|20,88
|1.051.126.836
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|941.566.008
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,50
|787.649.852
|% 2,51
|
|EREGL
|27,66
|686.567.244
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|941.566.008
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,50
|787.649.852
|% 2,51
|
|ODAS
|3,51
|611.800.609
|% 0,57
|
|TSKB
|2,19
|151.895.178
|% 2,34
|
|THYAO
|50,55
|2.592.237.004
|% 1,14
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5736
|17,5752
|% 0,82
|
|Euro
|18,0444
|18,0599
|% 1,95
|
|Sterlin
|21,0663
|21,1720
|% 1,25
|
|Frank
|18,0897
|18,1987
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6699
|4,6933
|% 0,71
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,79
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,72
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.557
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.195
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,40
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:16BRSAN
Yüzde 5.52 oranında artışla 40.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 887 adet işlem
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KRDMD, FROTO
-
14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, EKGYO, TCELL
-
14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 06 artarak (% 1.58 ) 2, 193
-
14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, UFUK, RTALB, DESPC, HUBVC, KLRHO, POLTK