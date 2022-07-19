***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 14:07
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 23.06.2020 2011-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür 13 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve SPL Türev Araçlar Lisansları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046347
BIST
14:032.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 38,25
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.493
En Düşük
2.448
14:0317,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1482
|Açılış
|: 17,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5818
En Düşük
17,4264
14:0318,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3498
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0638
En Düşük
17,6727
14:03970,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 10,61
|Açılış
|: 970,16
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
970,64
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler14:03
|POLTK
|678,80
|8.984.730
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|13.614.763
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.894.131
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.546.491
|% 9,97
|
|HUBVC
|8,72
|20.739.251
|% 9,96
|
|LIDFA
|9,33
|27.187.696
|% -5,38
|
|PENTA
|409,00
|29.494.767
|% -3,99
|
|RODRG
|21,00
|221.571
|% -3,67
|
|CANTE
|55,15
|25.992.982
|% -3,25
|
|DERHL
|8,60
|30.255.678
|% -2,93
|
|THYAO
|50,55
|2.592.237.004
|% 1,14
|
|SISE
|20,88
|1.051.126.836
|% 1,06
|
|EKGYO
|3,11
|941.566.008
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,50
|787.649.852
|% 2,51
|
|EREGL
|27,66
|686.567.244
|% 1,24
|
|EKGYO
|3,11
|941.566.008
|% 4,71
|
|YKBNK
|4,50
|787.649.852
|% 2,51
|
|ODAS
|3,51
|611.800.609
|% 0,57
|
|TSKB
|2,19
|151.895.178
|% 2,34
|
|THYAO
|50,55
|2.592.237.004
|% 1,14
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5732
|17,5806
|% 0,85
|
|Euro
|18,0510
|18,0638
|% 1,97
|
|Sterlin
|21,0663
|21,1720
|% 1,25
|
|Frank
|18,0897
|18,1987
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6699
|4,6933
|% 0,71
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|7,79
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,72
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.624
|11,00
|
|Tam
|6.557
|6.617
|-7,00
|
|Yarım
|3.195
|3.235
|2,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,86
|18,88
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,17
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,40
|