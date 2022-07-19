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***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.07.2022 16:02
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

y Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046472


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EUKYO 3,52 1.962.887 % 10,00  
POLTK 678,80 10.431.931 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.377.075 % 9,99  
SMART 6,17 43.909.492 % 9,98  
TURGG 208,20 16.927.071 % 9,98  
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Sterlin 21,0721 21,1778 % 1,28  
Frank 18,1128 18,2219 % 1,79  
Riyal 4,6677 4,6911 % 0,66  
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16:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.711 1.712 2,13  
Altın Gr. 968 968 8,91  
Cumhuriyet 6.531 6.629 16,00  
Tam 6.554 6.619 -5,00  
Yarım 3.193 3.236 3,00  
Çeyrek 1.602 1.618 2,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,81 0,10  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,14  
B. Petrol 106 106 -0,40  
Seans Raporu 16:57
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