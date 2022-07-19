***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:03
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046476
BIST
16:592.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 43,39
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:5917,5753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1429
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:5918,0380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,3240
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:59967,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,67
|Açılış
|: 967,22
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:59
|EUKYO
|3,52
|1.963.591
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|10.431.931
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.377.828
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|10.014.939
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|37.739.643
|% -5,68
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,90
|36.279.797
|% -3,78
|
|AGYO
|3,71
|35.045.456
|% -3,64
|
|THYAO
|50,85
|3.835.345.967
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.401.877.996
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,05
|1.277.961.871
|% 2,69
|
|ODAS
|3,53
|984.320.493
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,54
|1.151.146.439
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|247.728.385
|% 3,27
|
|AKBNK
|8,48
|805.964.346
|% 2,54
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5659
|17,5753
|% 0,82
|
|Euro
|18,0266
|18,0380
|% 1,83
|
|Sterlin
|21,0662
|21,1719
|% 1,25
|
|Frank
|18,1061
|18,2152
|% 1,76
|
|Riyal
|4,6669
|4,6903
|% 0,64
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|4,00
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,75
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|14,00
|
|Tam
|6.546
|6.612
|-12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.232
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.616
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,04
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:13DESPC
Yüzde 7.91 oranında artışla 11.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 086 adet işlem
-
17:12CEMTS
Yüzde 5.89 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 727, 422 adet işlem
-
17:11PEKGY
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 502, 806 adet işlem
-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 7 artarak (% 1.63 ) 2, 657
-
17:10KNFRT
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 943 adet işlem