***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 25.10.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046482
BIST
16:052.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 41,69
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0517,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1529
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0518,0227
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3087
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:05966,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,99
|Açılış
|: 966,54
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:05
|EUKYO
|3,52
|1.847.160
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.958.129
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.188.574
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.995.428
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.427.499
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|410,00
|34.504.134
|% -3,76
|
|CANTE
|54,95
|38.336.759
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.440.231.766
|% 1,74
|
|SISE
|20,90
|1.245.403.872
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|EKGYO
|3,03
|1.235.215.235
|% 2,02
|
|ODAS
|3,56
|910.780.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,54
|1.081.370.000
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|227.607.235
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.593.049
|% 4,46
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5791
|17,5853
|% 0,88
|
|Euro
|18,0088
|18,0227
|% 1,74
|
|Sterlin
|21,0487
|21,1542
|% 1,16
|
|Frank
|18,0941
|18,2031
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6681
|4,6915
|% 0,67
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|1,22
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,89
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20GLRYH
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 419, 474 adet işlem
-
16:17POLHO
Yüzde 8.01 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 775, 282 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.70 ) 2, 196
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UFUK, HUBVC, IMASM, POLTK, EUKYO, KLRHO, NIBAS, RTALB, KONKA
-
16:15
ENKAI, SMART, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında