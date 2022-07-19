***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:04
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 25.10.2021 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Ürünler Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046483
BIST
16:022.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 41,06
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:0217,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1547
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:0218,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,3097
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:02966,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,21
|Açılış
|: 966,76
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:00
|EUKYO
|3,52
|1.836.532
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.939.123
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.182.701
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,29
|35.345.965
|% -5,78
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,95
|38.087.150
|% -3,60
|
|PENTA
|411,10
|34.135.434
|% -3,50
|
|THYAO
|50,95
|3.403.766.020
|% 1,94
|
|SISE
|20,90
|1.242.478.271
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,04
|1.233.973.534
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.080.287.969
|% 3,64
|
|ODAS
|3,57
|901.314.395
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.233.973.534
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|901.314.395
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,55
|1.080.287.969
|% 3,64
|
|TSKB
|2,22
|226.851.065
|% 3,74
|
|SKBNK
|1,18
|106.502.019
|% 5,36
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5791
|17,5860
|% 0,88
|
|Euro
|18,0130
|18,0277
|% 1,77
|
|Sterlin
|21,0588
|21,1644
|% 1,21
|
|Frank
|18,0943
|18,2033
|% 1,69
|
|Riyal
|4,6684
|4,6918
|% 0,68
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,57
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,88
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 74 artarak (% 1.70 ) 2, 196
-
16:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, UFUK, HUBVC, IMASM, POLTK, EUKYO, KLRHO, NIBAS, RTALB, KONKA
-
16:15
ENKAI, SMART, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
OTTO, HEDEF, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:15
Bu seansda işlem gören 268 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 79 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 24 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem