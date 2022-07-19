***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 LisansıFırat Baran 22.01.2020 2015-Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 16 SPL Türev Araçlar ve Düzey-3 Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046485BIST