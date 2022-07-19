***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046487
BIST
15:532.494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 42,43
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:5317,5868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1544
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:5318,0138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,2998
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:53966,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,97
|Açılış
|: 966,61
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EUKYO
|3,52
|1.769.986
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.926.225
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.019.551
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,30
|34.953.237
|% -5,68
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|54,90
|35.319.852
|% -3,68
|
|PENTA
|411,90
|34.058.052
|% -3,31
|
|THYAO
|50,90
|3.183.083.806
|% 1,84
|
|SISE
|20,92
|1.233.384.756
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.522.691
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.076.755.224
|% 3,64
|
|ODAS
|3,57
|893.867.355
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,04
|1.231.522.691
|% 2,36
|
|ODAS
|3,57
|893.867.355
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,55
|1.076.755.224
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|221.743.522
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,18
|106.088.540
|% 5,36
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5775
|17,5867
|% 0,89
|
|Euro
|17,9951
|18,0052
|% 1,64
|
|Sterlin
|21,0509
|21,1565
|% 1,17
|
|Frank
|18,0901
|18,1991
|% 1,67
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-0,41
|
|Altın Gr.
|966
|966
|6,72
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.532
|6.594
|-30,00
|
|Yarım
|3.183
|3.223
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,86
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:06YEOTK
Yüzde 7.74 oranında artışla 83.55 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 817 adet işlem
-
16:05XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 23, 435.00 milyon TL de
-
16:04SMART
Yüzde 8.91 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 058 adet işlem
-
16:03NIBAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 117, 641 adet işlem
-
16:02PEKGY
Yüzde 5.04 oranında artışla 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 358, 016 adet işlem