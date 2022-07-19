***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Adem Demiral 29 SPL Düzey3 ve Türev Araçlar Lisansları
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.-Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046488
BIST
15:582.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 41,76
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
15:5817,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1536
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
15:5818,0277
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,3137
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
15:58966,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 6,89
|Açılış
|: 966,22
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler15:56
|EUKYO
|3,52
|1.820.787
|% 10,00
|
|POLTK
|678,80
|9.939.123
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.029.327
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.982.567
|% 9,98
|
|UFUK
|84,90
|1.668.492
|% 9,97
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,32
|35.080.943
|% -5,48
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|CANTE
|55,00
|36.839.519
|% -3,51
|
|PENTA
|411,90
|34.078.647
|% -3,31
|
|THYAO
|50,95
|3.232.370.841
|% 1,94
|
|SISE
|20,92
|1.236.475.066
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,03
|1.231.800.717
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,54
|1.077.097.863
|% 3,42
|
|ODAS
|3,57
|899.504.562
|% 2,29
|
|EKGYO
|3,03
|1.231.800.717
|% 2,02
|
|ODAS
|3,57
|899.504.562
|% 2,29
|
|YKBNK
|4,54
|1.077.097.863
|% 3,42
|
|TSKB
|2,21
|225.504.664
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,17
|106.394.039
|% 4,46
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5806
|17,5872
|% 0,89
|
|Euro
|18,0166
|18,0242
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,0580
|21,1636
|% 1,21
|
|Frank
|18,0994
|18,2085
|% 1,72
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,69
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|1,57
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,06
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.606
|-7,00
|
|Tam
|6.536
|6.600
|-24,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.613
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,88
|