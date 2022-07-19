***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.07.2022 16:06
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fırat Baran 16.02.2018 2015-Devam - Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. - Müdür 2006-2015 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Müdür 18 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
Cüneyt Yüngül 07.06.2022 2022- Devam Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.- Vekil Genel Müdür 2014 - 2021 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Yatırım Yönetimi Müdürü 19 SPL Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ekrem Gürçay Operasyon Müdürü +90 (212) 367 38 09 ekrem.gurcay@unluco.com
Ceylan Çolakoğlu Müdür +90 (212) 367 38 32 ceylan.colakoglu@unluco.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046489
BIST
16:162.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 44,76
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.497
En Düşük
2.448
16:1617,5860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1536
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:1618,0221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3081
|Açılış
|: 18,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:16967,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,76
|Açılış
|: 967,31
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:16
|POLTK
|678,80
|9.967.632
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.878.653
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.215.933
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|15.356.261
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.997.898
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|36.226.109
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|409,90
|35.049.424
|% -3,78
|
|CANTE
|55,10
|38.650.649
|% -3,33
|
|THYAO
|50,90
|3.471.485.754
|% 1,84
|
|SISE
|20,96
|1.295.900.708
|% 1,45
|
|EKGYO
|3,04
|1.238.376.266
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,56
|1.094.689.784
|% 3,87
|
|ODAS
|3,58
|932.743.173
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,04
|1.238.376.266
|% 2,36
|
|ODAS
|3,58
|932.743.173
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,56
|1.094.689.784
|% 3,87
|
|TSKB
|2,21
|232.609.205
|% 3,27
|
|SKBNK
|1,18
|106.880.079
|% 5,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5740
|17,5860
|% 0,88
|
|Euro
|18,0076
|18,0221
|% 1,74
|
|Sterlin
|21,0856
|21,1914
|% 1,34
|
|Frank
|18,1231
|18,2323
|% 1,85
|
|Riyal
|4,6692
|4,6926
|% 0,69
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|1,16
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,44
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.541
|6.606
|-18,00
|
|Yarım
|3.187
|3.229
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.615
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,19
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, FROTO
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 55 artarak (% 1.83 ) 2, 198
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, IMASM, KONKA, KLRHO, EUKYO, DESPC, UFUK, MARTI, TURGG, NIBAS
-
16:30
EUKYO, POLHO, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:30
CANTE, OTTO, LIDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında