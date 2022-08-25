***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
25.08.2022 16:51
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYUNPO00296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058342
BIST
16:423.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 60,36
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:4218,1699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:4218,1246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:421.025,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.025,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:40
|HALKB
|6,49
|1.519.394.437
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.005.039
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.827.450
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|399.455.859
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,57
|199.374.496
|% -4,88
|
|ISCTR
|7,82
|6.729.665.649
|% 3,85
|
|THYAO
|69,75
|5.856.013.753
|% 1,60
|
|YKBNK
|6,38
|3.986.151.576
|% 5,63
|
|AKBNK
|11,67
|3.905.026.236
|% 5,42
|
|GARAN
|25,24
|2.677.832.021
|% 7,77
|
|ISCTR
|7,82
|6.729.665.649
|% 3,85
|
|YKBNK
|6,38
|3.986.151.576
|% 5,63
|
|EKGYO
|3,84
|2.250.063.533
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,67
|3.905.026.236
|% 5,42
|
|ALBRK
|2,49
|601.685.435
|% 5,96
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1635
|18,1732
|% 0,17
|
|Euro
|18,1039
|18,1219
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,3781
|21,4853
|% 0,23
|
|Frank
|18,7626
|18,8756
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8214
|4,8456
|% 0,20
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,58
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|6,32
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.949
|50,00
|
|Tam
|6.881
|6.927
|12,00
|
|Yarım
|3.353
|3.387
|6,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,23
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,99
|
Seans Raporu
16:40
daha fazla
-
16:55TCELL
Yüzde 7.01 oranında artışla 22.28 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 787, 894 adet işlem
-
16:54ULUFA
Yüzde 9.55 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 687, 584 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 92 artarak (% 2.28 ) 3, 401
-
16:52XU100
Endeks 3, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 58, 256.00 milyon TL de
-
16:52SNGYO
Yüzde 7.63 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 058, 257 adet işlem