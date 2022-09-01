***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.09.2022 18:19
***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi Süresiz
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059418
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -28,47
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
18:0518,1864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1105
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0706
18:05993,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,99
|Açılış
|: 993,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|397,10
|112.693.969
|% 10,00
|
|SMRTG
|41,18
|532.088.587
|% 9,99
|
|EGGUB
|307,30
|143.488.888
|% 9,99
|
|OTKAR
|525,40
|506.789.299
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.846.567
|% 9,99
|
|DIRIT
|3,60
|325.822
|% -10,00
|
|MTRKS
|52,80
|2.945.184
|% -9,97
|
|ETYAT
|5,17
|4.033.592
|% -9,93
|
|ULUFA
|3,40
|103.045.668
|% -9,81
|
|PAMEL
|112,80
|21.844.526
|% -9,76
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% -2,74
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% -3,61
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% -1,22
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% -0,25
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% -1,16
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 1,52
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2011
|18,2138
|% 0,16
|
|Euro
|18,1588
|18,1864
|% -0,60
|
|Sterlin
|20,9466
|21,0516
|% -0,63
|
|Frank
|18,4381
|18,5492
|% -0,50
|
|Riyal
|4,8307
|4,8549
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-12,71
|
|Altın Gr.
|992
|992
|-8,93
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.681
|6.751
|-23,00
|
|Yarım
|3.255
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,85
|92,85
|-2,79
|